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Росія напала на Україну через украй імперіалістичні погляди — Шольц

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Росія напала на Україну через украй імперіалістичні погляди — Шольц

Associated Press

За його словами, агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія розпочала війну проти України через свої імперіалістичні погляди.

Про це пише Deutsche Welle.

"Треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись украй імперіалістичними поглядами", — сказав канцлер.

За його словами, агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території.

 "Ми не можемо і не прийматимемо цього", — запевнив Шольц і попередив, що ситуація "серйозна та вкрай загрозлива".

Нагадаємо, що Олаф Шольц відкинув вимогу Росії щодо розрахунків за російський газ у рублях. Він нагадав, що більшість договорів передбачають сплату в євро чи доларах. Також він заявляв, що Путін домігся зворотного ефекту вторгненням в Україну.

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