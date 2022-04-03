За сутки удалось эвакуировать почти 3 тысячи гражданских – Верещук

Колонна автобусов, которую удерживали оккупанты, прошла блокпосты.

В воскресенье, 3 апреля, удалось эвакуировать 2694 мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук отметила, что по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 469 мариупольцев. 10 автобусов, эвакуировавших сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев, сейчас проходят Васильевку.

Также, по словам министра, удалось пройти блокпосты и колонне автобусов, которая со вчерашнего дня содержалась российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска.

В город Мангуш сегодня доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь.

Также сегодня из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременной в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.

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