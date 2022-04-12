Спасательное судно «Сапфир» вернулось из плена в Украину

В настоящее время судно ошвартовано у причала порта Измаил.

25 марта 2022 года экипаж спасательного судна «Сапфир», который находился в российском плену с момента захвата судна 26 февраля, вернулся в Украину в рамках первого обмена пленными, сообщала казенное предприятие «Морская Поисково-Спасательная Служба».

А теперь «Морская поисково-спасательная служба» заявляет и об успешном возвращении самого гражданского спасательного судна «Сапфир» в Украину.

11 апреля «Сапфир» прибыл на территорию Украины и судно ошвартовано у причала порта Измаил. В кратчайшие сроки после проведения всех необходимых проверок соответствующими службами на территории Украины спасательный буксир «Сапфир» вернется к выполнению своих основных задач и будет находиться в постоянной поисково-спасательной готовности.

Напомним, что 9 апреля спасательный буксир "Сапфир" был отбуксирован на рейд румынского порта Сулина. Важно отметить, что большой вклад в освобождение спасательного буксира «Сапфир» сделало руководство страны, Министерство инфраструктуры Украины и непосредственно Морская поисково-спасательная служба, особо важно отметить важную роль Международной Морской Организации (IMO) в возвращении судна в Украину.

Спасательное судно «Сапфир» является единственным украинским гражданским судном, которое, несмотря на свой возраст, находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять сверхсложные задачи в открытом море, включая не только поиск и спасение человеческой жизни, но и аварийное буксирование и пожаротушение.

Так 13 октября 2021 именно спасательный буксир «Сапфир» при поддержке специализированного флота Морской поисково-спасательной службы, при чрезвычайно сложных погодных условиях, оказал помощь судну ВМС ВС Украины «Балта», за что экипаж «Сапфира» был награжден Командующим ВМ ЗС.

С момента совершения нападения Российской Федерации на Украину кроме выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный, во время которой судно было захвачено, спасательный буксир «Сапфир» участвовал в других спасательных операциях на Черном море. В частности, во время пожара на борту танкера Millenial Spirit (под флагом Молдовы), возникшего в результате ракетных обстрелов со стороны РФ.

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