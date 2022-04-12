Рятувальне судно «Сапфір» повернулося з полону до України

Наразі судно ошвартоване біля причалу порту Ізмаїл.

25 березня 2022 року екіпаж рятувального судна «Сапфір», який знаходився в російському полоні з моменту захоплення судна 26 лютого, повернувся до України в межах першого обміну полоненими, повідомляє казенне підприємство «Морська Пошуково- Рятувальна Служба».

Наразі «Морська пошуково-рятувальна служба» має повідомити і про успішне повернення самого цивільного рятувального судна «Сапфір» в Україну.

11 квітня «Сапфір» прибув на територію України і наразі судно ошвартоване біля причалу порту Ізмаїл. В найкоротший термін, після проведення усіх необхідних перевірок відповідними службами на території України, рятувальний буксир «Сапфір» повернеться до виконання своїх основних завдань і буде знаходитись у постійний пошуково-рятувальній готовності.

Нагадаємо, що 9 квітня рятувальний буксир «Сапфір» був відбуксований на рейд румунського порту Суліна. Важливо зазначити, що великий внесок у звільнення рятувального буксиру «Сапфір» зробило керівництво країни, Міністерство інфраструктури України та безпосередньо Морська пошуково-рятувальна служба, окремо необхідно відзначити важливу роль Міжнародної Морської Організації (IMO) у поверненні судна в Україну.

Рятувальне судно «Сапфір» є єдиним українським цивільним судном, яке не дивлячись на свій вік , знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати надскладні задачі у відкритому морі, включаючи не тільки пошук та рятування людського життя, а й аварійне буксирування та пожежогасіння.

Так 13 жовтня 2021 року саме рятувальний буксир «Сапфір» за підтримки спеціалізованого флоту Морської пошуково-рятувальної служби, за надзвичайно складних погодних умов, надав допомогу судну ВМС ЗС України «Балта», за що екіпаж «Сапфіру» був нагороджений Командувачем ВМС ЗС України.

З моменту здійснення нападу Російської Федерації на Україну, окрім виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний, під час якої судно було захоплене, рятувальний буксир «Сапфір» брав участь у інших рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема під час пожежі на борту танкера Millenial Spirit (під прапором Молдови), який виник в результаті ракетного обстрілу з боку РФ.

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