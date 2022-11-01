Динамо – Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

У четвер, 3 листопада , київське "Динамо" зіграє проти турецького "Фенербахче" в рамках заключного туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "біло-синіх" матч відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Старт поєдинку - о 22:00 за київським часом.

На жаль, підопічні Мірчі Луческу провалили поточну єврокампанію. "Динамо" здобуло лише одне очко в п'яти матчах і за тур до завершення групової стадії позбулося шансів навіть на третє місце та вихід до плейоф Ліги конференцій.

Цікаво, що "Динамо" та "Фенербахче" зустрінуться вже вчетверте цього сезону. Саме кияни вибили стамбульський клуб з кваліфікації Ліги чемпіонів. А от поєдинок першого туру Ліги Європи завершився на користь "жовтих канарок".

Де дивитися матч Динамо – Фенербахче

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Динамо – Фенербахче

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку турецький клуб. На виграш стамбульців можна поставити з коефіцієнтом 1,89. Нічия – 3,80. Перемога киян оцінюється в 4,15.

Перед заключним туром "Динамо" з одним набраним балом замикає групу B. "Фенербахче" і французький "Ренн" лідирують, маючи по 11 очок. Кіпрський АЕК Ларнака з 4 пунктами забронював за собою третю позицію.

У паралельному матчі "Ренн" прийматиме АЕК. Ця гра також розпочнеться 3 листопада, о 22:00 за київським часом.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах ЛЄ (1/16 фіналу) зіграють з клубами, які стануть третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, у стикових матчах Ліги конференцій позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з клубами, які фінішують другими у квартетах ЛК.

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