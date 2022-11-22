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Кремль намагається взяти під контроль інформаційний простір через критику військових - ISW

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Кремль намагається взяти під контроль інформаційний простір через критику військових - ISW

Критика військових нарощується як ззовні, так в середині країни

Кремль намагається посилити контроль за інформаційним простором після того, як у ньому почала збільшуватись критика військового керівництва через поразки у війні в Україні.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти інституту вважають, що російська влада намагається взяти під свій контроль інформаційний простір через те, що велика кількість росіян висловлюють невдоволення діями військового командування.

Критика військових нарощується як ззовні, так в середині країни.

Нагадаємо, раніше голова республіканського крила комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш заявив, що російський диктатор Володимир Путін вже програв війну в Україні і шукає можливість вийти з неї.

Також ми інформували, що Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу для Путіна

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Дата публікації
Перегляди
243
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