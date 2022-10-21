Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу для Путіна

Новий міжнародний трибунал для військового злочинця із Кремля може бути розміщений у Гаазі.

У четвер, 20 жовтня, парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про підтримку створення Спеціального міжнародного трибуналу для суду над президентом РФ Володимиром Путіним за його воєнні злочини в Україні.

Про це повідомив у Twitter депутат Сьорд Вімер Сьордсма, який був одним із ініціаторів цієї резолюції.

"Більшість у парламенті Нідерландів виступає за створення Спеціального трибуналу для розгляду акту агресії Росії проти України. Ми можемо і маємо притягнути Путіна до відповідальності", – написав депутат.

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Він зауважив, що новий міжнародний трибунал може бути розміщений у Гаазі, де розташована штаб-квартира Міжнародного кримінального суду і де вже працювали спецтрибунали щодо військових злочинців. Зокрема, тут відбувався трибунал щодо екслідера боснійських сербів Радована Караджича, якого у 2016 році було засуджено до 40 років ув'язнення.

Як повідомляє видання Nieuws, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв, що пропозиція парламенту неодмінно буде розглянута міністерством закордонних справ. Однак він передбачає, що це буде "довгий та важкий процес", оскільки міжнародна підтримка цієї ідеї, на його думку, поки що "недостатня".

Рютте також заявив, що робота такого трибуналу не повинна створювати перешкод для розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС).

Нагадаємо, раніше Україна презентувала проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії. Презентація проєкту відбулась в Офісі президента за участі послів 30 країн-партнерів України.

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