В Китае в результате пожара на предприятии погибли более 30 человек

В понедельник около 16:30 в городе Аньян в центральной китайской провинции Хэнань вспыхнул пожар на предприятии, специализирующемся на торговле химикатами и другими промышленными товарами в центральном Китае. В результате возгорания погибли 38 человек.

Как сообщает The Guardian, пожар вспыхнул в помещении предприятия Kaixinda Trading Co.

До сих пор не сообщается никаких подробностей по поводу пожара. Местные власти заявили, что "подозреваемые в совершении преступлений" были взяты под стражу в связи с пожаром, но не предоставили дополнительных подробностей.

"Промышленные аварии в Китае являются распространенным явлением из-за низких стандартов безопасности и коррупции среди чиновников, которым поручено их соблюдение", — отмечает издание.

Напомним, в России 20 ноября произошел масштабный пожар. В Москве вспыхнуло складское помещение, в котором расположены магазины светильников, мебели и цветов.

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