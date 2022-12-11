Сербия привела армию в полную боевую готовность – президент Вучич созывает Совбез

Президент Сербии Александр Вучич созвал 11 декабря в 19:00 (20:00 по Киеву) заседание Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает сербское издание РТС.

"После угроз Альбина Курти о нападении на сербов на баррикадах всеми доступными средствами президент Александар Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности", — сообщает издание.

Со ссылкой на неофициальные источники передает, что премьер-министр Косово Курти связался с представителями США, Британии, Франции, Германии и Италии в Косово и сообщил, что поставил ультиматум сербам в провинции не позднее вечера 11 декабря снять баррикады с автодорог на севере Косово и Метохии.

"В противном случае в ситуацию вмешается полиция Косово", – предупредил он.

Заявление Курти

Как сообщает издание Kosovo online, Альбин Курти призвал KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово – ред.) гарантировать свободу передвижения по территории.

"Мы еще раз призываем KFOR гарантировать свободу передвижения. КФОР в Косово выступает за мирную и безопасную среду, что также означает свободу передвижения без дискриминации. Блокирование движения, блокирование общественных дорог тяжеловесными транспортными средствами, чтобы воспрепятствовать свободе передвижения, преступная стрельба группировок по нашей полиции полиции EULEX – это не только неприемлемо, но это не должно повториться в будущем. Поэтому мы ждем», – сказал Курти.

Очередное обострение в Косово: что известно о баррикадах

Напомним, что конфликт между Сербией и Косово угрожал перерасти в серьезную войну. Почему разбирался ТСН.ua.

Ситуация на севере Косово резко обострилась после того, как местная полиция закрыла КПП на административной линии с Сербией

На КПП Яринье задержали бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. В ответ сербское население перекрыло баррикадами дорогу в несколько сел вблизи КПП. Начали протест. Миссия Европейского Союза и Международная миссия НАТО в Косово и Метохии также вывели патрули на баррикады.

Пантич был сотрудником полиции и работал на участке в Косовской Митровице. Он покинул свой пост осенью вместе с около 600 других этнических сербов.

Также свои должности покинули другие полицейские, судьи и здешние чиновники сербского происхождения. Таким образом они протестовали против требования регистрации местных автомобилистов регистрировать свои авто на косовских номерных знаках вместо старых сербских.

Этот демарш поддержали в Белграде – сербское правительство пообещало выплаты уволившимся.

Напомним, 11 декабря директор Управления Косово и Метохии Петарь Петкович заявил, что косовские силовики взяли штурмом дамбу на Газиводе.

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