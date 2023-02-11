Аппетитное шоколадное печенье "Брауни"

Вкусное печенье, как в кафе, можно приготовить самостоятельно.

По этому простому рецепту вы сможете собственноручно сделать шоколадный десерт, который по вкусу и текстуре напоминает знаменитый американский пирог брауни.

Для приготовления шоколадных десертов выбирайте шоколад с высоким содержанием какао (не ниже 72%). Плитки с более низким процентом содержания какао хуже плавятся, потому что в них добавляют загустители и заменители какао-масла.

Ингредиенты:

2 яйца

200 г темного шоколада 70%

140 г сахара

100 г муки

60 г сливочного масла

1 ч. л разрыхлителя

щепотка соли

сахарная пудра

Время приготовления: 90 минут

Приготовление пошагово:

1. На водяной бане растапливаем черный шоколад и сливочное масло. Когда смесь станет однородной, даем ей немного остыть.

2. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром. Затем добавляем шоколадную массу, хорошо перемешиваем. Сюда же просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и щепотку соли. Замешиваем эластичное тесто.

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3. Миску накрываем пленкой и отправляем в морозилку на 30-40 минут, чтобы масса немного затвердела и не растекалась во время выпекания. В холодильнике тесто застывать дольше, на это понадобится час-два.

4. Когда тесто схватится, формируем небольшие шарики, обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на застеленный пергаментом противень в шахматном порядке. Во время выпекания печенье увеличится в размере, но не пристанет друг к другу.

5. Выпекаем 12-15 минут при температуре 180°C. Вам может показаться, что печенье еще не готово и слишком мягкое, но добавлять время не стоит. Когда печенье остынет, масса стабилизируется и станет более упругой, зато печенье сохранит нежную текстуру и не пересохнет.

Видеоверсия рецепта:

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