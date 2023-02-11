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Аппетитное шоколадное печенье "Брауни"

Дата публикации
Просмотры
32к
Время на прочтение
2 мин
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Аппетитное шоколадное печенье "Брауни"

Фото: фото: Bene Gusto

Вкусное печенье, как в кафе, можно приготовить самостоятельно.

По этому простому рецепту вы сможете собственноручно сделать шоколадный десерт, который по вкусу и текстуре напоминает знаменитый американский пирог брауни.

Для приготовления шоколадных десертов выбирайте шоколад с высоким содержанием какао (не ниже 72%). Плитки с более низким процентом содержания какао хуже плавятся, потому что в них добавляют загустители и заменители какао-масла.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 г темного шоколада 70%
  • 140 г сахара
  • 100 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • 1 ч. л разрыхлителя
  • щепотка соли
  • сахарная пудра

Время приготовления: 90 минут

Приготовление пошагово:

1. На водяной бане растапливаем черный шоколад и сливочное масло. Когда смесь станет однородной, даем ей немного остыть.

2. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром. Затем добавляем шоколадную массу, хорошо перемешиваем. Сюда же просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и щепотку соли. Замешиваем эластичное тесто.

3. Миску накрываем пленкой и отправляем в морозилку на 30-40 минут, чтобы масса немного затвердела и не растекалась во время выпекания. В холодильнике тесто застывать дольше, на это понадобится час-два.

4. Когда тесто схватится, формируем небольшие шарики, обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на застеленный пергаментом противень в шахматном порядке. Во время выпекания печенье увеличится в размере, но не пристанет друг к другу.

5. Выпекаем 12-15 минут при температуре 180°C. Вам может показаться, что печенье еще не готово и слишком мягкое, но добавлять время не стоит. Когда печенье остынет, масса стабилизируется и станет более упругой, зато печенье сохранит нежную текстуру и не пересохнет.

Видеоверсия рецепта:

Больше рецептов можно найти на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com

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Дата публикации
Просмотры
32к
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