Аппетитное шоколадное печенье "Брауни"

Вкусное печенье, как в кафе, можно приготовить самостоятельно.
По этому простому рецепту вы сможете собственноручно сделать шоколадный десерт, который по вкусу и текстуре напоминает знаменитый американский пирог брауни.
Для приготовления шоколадных десертов выбирайте шоколад с высоким содержанием какао (не ниже 72%). Плитки с более низким процентом содержания какао хуже плавятся, потому что в них добавляют загустители и заменители какао-масла.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г темного шоколада 70%
- 140 г сахара
- 100 г муки
- 60 г сливочного масла
- 1 ч. л разрыхлителя
- щепотка соли
- сахарная пудра
Время приготовления: 90 минут
Приготовление пошагово:
1. На водяной бане растапливаем черный шоколад и сливочное масло. Когда смесь станет однородной, даем ей немного остыть.
2. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром. Затем добавляем шоколадную массу, хорошо перемешиваем. Сюда же просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и щепотку соли. Замешиваем эластичное тесто.
3. Миску накрываем пленкой и отправляем в морозилку на 30-40 минут, чтобы масса немного затвердела и не растекалась во время выпекания. В холодильнике тесто застывать дольше, на это понадобится час-два.
4. Когда тесто схватится, формируем небольшие шарики, обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на застеленный пергаментом противень в шахматном порядке. Во время выпекания печенье увеличится в размере, но не пристанет друг к другу.
5. Выпекаем 12-15 минут при температуре 180°C. Вам может показаться, что печенье еще не готово и слишком мягкое, но добавлять время не стоит. Когда печенье остынет, масса стабилизируется и станет более упругой, зато печенье сохранит нежную текстуру и не пересохнет.
Видеоверсия рецепта:
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