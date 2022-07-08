Протягом доби росіяни вбили на Донеччині шість мирних мешканців

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.
Лише протягом минулої доби, 7 липня, росіяни вбили шість мирних жителів області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що загинули мерні мешканці у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. За словами кервника ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Внаслідок ворожих атак 21 людина отримала поранення. Найбільше потерпілих у Краматорську - семеро, а також у Бахмуті - четверо.
Як повідомлялося, внаслідок нічного обстрілу Слов'янська загинула жінка. Російськи окупанти влучили у приватний будинок.
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