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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині шість мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині шість мирних мешканців

Ілюстративне фото.

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 7 липня, росіяни вбили шість мирних жителів області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що загинули мерні мешканці у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. За словами кервника ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Внаслідок ворожих атак  21 людина отримала поранення. Найбільше потерпілих у Краматорську - семеро, а також у Бахмуті - четверо. 

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, внаслідок нічного обстрілу Слов'янська загинула жінка. Російськи окупанти влучили у приватний будинок.

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