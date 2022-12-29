30 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 30 грудня, в православному календарі день пам’яті пророка Даниїла. Він був спадкоємцем знатного іудейського роду, а Церква відносить його до переліку "великих" пророків. В підлітковому віці Даниїл потрапив до полону у Вавилоні разом з трьома іншими пророками — Азарієм, Ананієм та Місаїлом. У Вавилоні він отримав халдейську освіту та навіть служив при дворі.

За біблійними переказами, Даниїл отримав від Бога дар бачити віщі сновидіння. За допомогою їх він неодноразово пророкував майбутнє вавилонському царю. Одного разу цар наказав виготовити свою золоту статую і поставити її в центрі міста, щоб містяни могли їй молитися. Пророки відмовилися це робити, тому цар наказав кинути їх в розпалену піч. Однак Бог зберіг житя своїх підданих, а цар увірував в Христа.

Даниїл навіть записав в своїй книзі пришестя Спасителя, розповів, що бачив смерть та руйнування Єрусалиму. На його честь наші предки святкували 30 грудня народне свято Данила Зимовказника.

Церковне свято 30 грудня — день пам'яті преподобного Данила Сподвижника

Жив він в X столітті та був відомий тим, що отримав посаду начальника одного з островів в Іспанії. Пізніше він вирішив всі свої мирські справи залишити та відправитися в подорож, щоб побачити всі святі місця. Перебуваючи в Римі, отримав благословення на чернече життя. А в Єрусалимі — схиму на ім'я Стефан. Данила вбили сарацини у Єгипті, коли він відмовився відректися від християнства.

Прикмети 30 грудня

Народні прикмети 30 грудня / Фото: Pexels

багато інею на вулицях — через тиждень буде потепління;

заметіль цього дня вказує на тепле літо з великою кількістю бджіл;

в народі вірять, що сни в ніч проти 30 грудня віщі;

погода 30 грудня означає, що такою ж вона буде в травні.

Що завтра не можна робити

За народними повір'ями краще не цілувати цього дня дітей, які сплять. Наші предки вірили, що інакше вони скоро захворіються. Також Церква забороняє сваритися, лихословити та ображати інших.

Що можна робити завтра, 30 грудня

Пророк Даниїл був відомий своїми правдивими прогнозами та баченням майбутнього. Тому дівчата цього дня також намагалися ворожити. Хоча Церква і не схвалює таких дій.

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