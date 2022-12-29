30 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 декабря, в православном календаре день памяти пророка Даниила. Он был наследником знатного иудейского рода, а Церковь относит его к списку "великих" пророков. В подростковом возрасте Даниил попал в плен в Вавилоне вместе с тремя другими пророками – Азарием, Ананием и Мисаилом. В Вавилоне он получил халдейское образование и даже служил при дворе.

По библейским преданиям, Даниил получил от Бога дар видеть вещие сновидения. С помощью них он неоднократно предсказывал будущее вавилонскому царю. Однажды царь приказал изготовить золотую статую и поставить ее в центре города, чтобы горожане могли ей молиться. Пророки отказались это делать, поэтому царь приказал бросить их в раскаленную печь. Однако Бог сохранил жизнь своих подданных, а царь уверовал во Христа.

Даниил даже записал в своей книге пришествие Спасителя, рассказал, что видел смерть и разрушение Иерусалима. В его честь наши предки праздновали 30 декабря народный праздник Даниила Зимовказника.

Церковный праздник 30 декабря – день памяти преподобного Даниила Сподвижника

Жил он в X веке и был известен тем, что получил должность начальника одного из островов в Испании. Позже он решил все свои мирские дела оставить и отправиться в путешествие, чтобы увидеть все святые места. Находясь в Риме, получил благословение на монашескую жизнь. А в Иерусалиме – схиму по имени Стефан. Даниила убили сарацины в Египте, когда он отказался отречься от христианства.

Приметы 30 декабря

Народные приметы 30 декабря / Фото: Pexels

много инея на улицах – через неделю будет потепление;

метель в этот день указывает на теплое лето с большим количеством пчел;

в народе верят, что сны в ночь на 30 декабря вещие;

погода 30 декабря означает, что такой она будет в мае.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям лучше не целовать в этот день спящих детей. Наши предки верили, что иначе они скоро заболеют. Церковь также запрещает ссориться, злословить и оскорблять других.

Что можно делать завтра, 30 декабря

Пророк Даниил был известен своими истинными предсказаниями и видением будущего. Поэтому девушки в этот день тоже пытались гадать. Хотя Церковь не одобряет таких действий.

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