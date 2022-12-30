В КМВА сообщили о ночной атаке дронов на Киев и работе ПВО

Киевлян просят оставаться в безопасных местах до отбоя

Российские агрессоры ночью совершили новую атаку ударными беспилотниками на столицу Украины.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА).

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Также новую атаку на Киевщину подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Напомним, ранее ночью, 30 декабря в Черкассах раздался взрыв после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что вечером 29 декабря российские агрессоры прибегли к новой атаке беспилотниками на Днепропетровщине.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.