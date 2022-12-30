Ночью в Черкассах раздался взрыв

В нескольких областях продолжается воздушная тревога
Ночью, 30 декабря, в Черкассах раздался взрыв после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает " Общественное Черкассы ".
В сообщении указывается, что воздушная тревога в области была объявлена в час ночи, а через некоторое время жители города услышали взрыв.
Официальной информации пока нет, на территории Черкасской, Киевской и Кировоградской областей продолжается воздушная тревога.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 29 декабря российские агрессоры прибегли к новой атаке беспилотниками на Днепропетровщине.
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