Байден подписал бюджет США на 2023 год с помощью для Украины

Президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 финансовый год, содержащий пакет помощи для Украины.

Об этом сообщается в Twitter главы Белого дома.

"Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA — и предоставит решающую помощь Украине", — говорится в сообщении.

Американский президент также добавил, что следует ожидать большего с 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Администрации президента США Джо Байдена до сих пор не решили, как победить Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал визит Зеленского в США очень успешным.

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