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Байден підписав бюджет США на 2023 рік здопомогою для України

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Байден підписав бюджет США на 2023 рік здопомогою для України

Фото: twitter.com

Фінансовий документ містить "вирішальний" пакет допомоги для України

Президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 фінансовий рік, який містить пакет допомоги для України.

Про це повідомляється у Twitter голови Білого дому.

"Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA - і надасть вирішальну допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

Американський президент також додав, що слід чекати більшого від 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Адміністрації президента США Джо Байдена досі не вирішили, як саме перемогти Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав візит Зеленського до США дуже успішним.

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Дата публікації
Перегляди
615
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