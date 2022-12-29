"РФ загоняет себя в тупик": Зеленский – о сегодняшнем обстреле

Президент назвал, где сейчас самая сложная ситуация со светом после обстрела.

В течение сегодняшней массированной ракетной атаки РФ было сбито 54 ракеты и 11 ударных дронов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 29 декабря.

"Прежде всего хочу поблагодарить наших бойцов Воздушных сил, украинскую ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку. Отличились наши воины по всей Украине, и я благодарю все наши Воздушные командования: "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад", – заявил глава государства.

Особо Зеленский отметил воинов 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты назвал самыми большими.

"К сожалению, есть и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставок энергии", – заверил он.

По информации президента, по состоянию на этот вечер отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Особенно сложно на Киевщине и столице, Львовщине, Одессе и области, Херсоне и области, Винницкой и Закарпатской областях.

Зеленский отметил, что, несмотря на ракетные удары, государственные органы власти продолжают работать.

"Но это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО. С каждым таким ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет", – подытожил он.