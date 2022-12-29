Зеленский подписал закон о медиа: почему он важен

Это один из законов, необходимых для вступления в ЕС.

В четверг, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа".

Соответствующая информация указана в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Одобрение закона "О медиа" Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.

Закона "О медиа"

Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада приняла проект Закона №2693 "О медиа" в целом. "За" проголосовали 299 депутатов. В этот же день парламент принял три из трех законов и проектов, необходимых для вступления в ЕС, среди которых есть закон "О медиа".

В четверг, 15 декабря, закон "О медиа" подписал глава ВР Руслан Стефанчук, и в этот же день его передали на подпись президенту.

Новый закон "О медиа" позволит обновить действующий закон "О телевидении и радиовещании", давно не обновлявшийся.

Это обеспечит конкурентный медиарынок с четкими правилами для всех, а также предоставит независимому регулятору полномочия быстро реагировать на нарушения.

В новом законе "О медиа" должны появиться такие понятия как онлайн-медиа, YouTube, соцсети.

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