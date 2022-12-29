Зеленський підписав закон про медіа: чому він важливий

Це один із законів, необхідних для вступу до ЄС.

У четвер, 29 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про медіа".

Відповідна інформація зазначена у картці закону на сайті Верховної Ради.

Ухвалення закону "Про медіа" Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінювання руху України до ЄС.

Закон "Про медіа"

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада ухвалила проєкт Закону №2693 "Про медіа" в цілому. "За" проголосували 299 депутатів. Цього ж дня парламент ухвалив три з трьох законів та проєктів, необхідних для вступу до ЄС, серед яких є закон "Про медіа".

У четвер, 15 грудня, закон "Про медіа" підписав очільник ВР Руслан Стефанчук, і цього ж дня його передали на підпис президенту.

Новий закон "Про медіа" дозволить оновити чинний закон "Про телебачення і радіомовлення", який давно не оновлювався.

Це забезпечить конкурентний медіаринок з чіткими правилами для всіх, а також надасть незалежному регуляторові повноваження швидко реагувати на порушення.

В новому законі "Про медіа" мають з’явитися такі поняття, як онлайн-медіа, YouTube, соцмережі.

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