Підготовка закону про медіа: що він передбачає

Новий закон "Про медіа" дозволить оновити чинний закон «Про телебачення і радіомовлення», який давно не оновлювався.

Верховна Рада цього тижня може розглянути в сесійній залі Закон "Про медіа". Його було ухвалено цієї осені в першому читанні. Однак, перед другим - до законопроєкту внесли чисельні правки, і ухвалення в цілому потребуватиме і єдності, і компромісу з-поміж політичних сил.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Закон про медіа в Україні вже не оновлювався впродовж 16 років. Він має внормувати ситуацію на медійному ринку та синхронізувати його із реаліями ЗМІ XXI століття. Наразі в парламенті законопроєкт підтримує фракція "Слуга народу", зауваження має "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос". Не підтримує "Опозиційна платформа - За життя".

Законопроєкт загалом регулює галузеві питання. але вперше в ньому з’явилися обмеження, пов'язані зі збройною агресією та діяльністю медіаколаборантів.

"Ми зараз перебуваємо у стані війни. У законі є обмеження проти пропаганди та тої вакханалії, коли проросійські медіа, які були керовані з Росії, через ЗМІ проштовхують російські наративи. Все ж таки це має бути визначено законом, а не просто санкціями", - говорить депутатка Верховної Ради Євгенія Кравчук.

Окрім протидії дезінформації та і внормування функціонування онлайн-медіа закон передбачає відповідальність за приниження української мови.

"Законопроєкт врегульовує питання мови і навіть прискорює питання квоти. Передбачає відповідальність за приниження державної мови, зокрема, в медіа. Якщо якесь ЗМІ принижує українську мову, то буде мати покарання, сподіваюся, це буде розширювати присутність української мови до 100%", - сказав депутат ВР Євген Жєлєзняк.

Закон про медіа також є євроінтеграційним. Він допоможе забезпечувати обороноздатність країни та гідно тримати інформаційний фронт.

Нагадаємо, Група 1+1 media звернулася до ВР України та парламентських фракцій прийняти новий Закон України "Про медіа".

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