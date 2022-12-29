"Бавовна" в Энгельсе: установлены личности трех погибших 26 декабря

Официально РФ признала факт гибели трех военных, хотя экспеты предполагают, что их может быть больше.

В Энгельсе похоронили трех техников инженерно-авиационной службы авиаэскадрильи Ту-160 тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ, нанесшего удары по мирным городам Украины.

Имена погибших удалось верифицировать в соцсетях, пишет соучредитель InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Так, в результате "бавовны" на аэродроме в Энгельсе 26 декабря погибли:

майор Воронов Андрей Николаевич 1976 года;

старший лейтенант Ануфриенко Максим Андреевич 1989 года;

старший лейтенант Пампухин Александр Анатольевич 1989 года.

"Бавовна" на аэродроме в Энгельсе

Напомним, 26 декабря в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. По информации минобороны РФ, в результате удара погибли трое российских военных, но техника якобы не пострадала. В то же время Александр Невзоров сообщал, что погибли 17 военных и были повреждены несколько истребителей.

Первая "бавовна" в Энгельсе случилась еще 5 декабря. Тогда на авиабазе были повреждены два ракетоносца Ту-95. Кроме того, тогда также погибли трое российских военных.

Сегодня, 29 декабря, снова сообщали о взрывах на этом аэродроме. По информации оккупантов, сработала российская система ПВО.

Отметим, что на аэродроме "Энгельс" базируются самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.