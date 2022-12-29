"Бавовна" в Енгельсі: встановлено особи трьох загиблих 26 грудня

Офіційно РФ визнала факт загибелі трьох військових, хоча експерти припускають, що їх може бути більше.

В Енгельсі поховали трьох техніків інженерно-авіаційної служби авіаескадрильї Ту-160 важкого бомбардувального авіаполку РФ, який завдав ударів по мирних містах України.

Імена загиблих вдалося верифікувати в соцмережах, пише співзасновник InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Так, внаслідок "бавовни" на аеродромі в Енгельсі 26 грудня загинули:

майор Воронов Андрій Миколайович 1976 року народження;

старший лейтенант Ануфрієнко Максим Андрійович 1989 року народження;

старший лейтенант Пампухін Олександр Анатолійович 1989 року народження.

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі

Нагадаємо, 26 грудня внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони РФ, внаслідок удару загинули троє російських військових, але техніка нібито не постраждала. Водночас Олександр Невзоров повідомляв, що загинуло 17 військових і було пошкоджено кілька винищувачів.

Перша "бавовна" в Енгельсі сталася ще 5 грудня. Тоді на авіабазі були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. Крім того, тоді також загинули троє російських військових.

Сьогодні, 29 грудня, знову повідомляли про вибухи на цьому аеродромі. За інформацією окупантів, спрацювала російська система ППО.

Зазначимо, на аеродромі "Енгельс" базуються літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.