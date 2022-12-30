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Вночі у Черкасах пролунав вибух

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Вночі у Черкасах пролунав вибух

Фото: alerts.in.ua

У кількох областях продовжується повітряна тривога

Вночі, 30 грудня у Черкасах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".

У повідомленні вказується, що повітряна тривога у області була оголошена о першій годині ночі, а через деякий час жителі міста почули вибух.

Офіційної інформації поки нема, на території Черкаської, Київської та Кіровоградської області продовжується повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 29 грудня російські агресори вдалися до нової атаки безпілотниками на Дніпропетровщині.

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Дата публікації
Перегляди
4688
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