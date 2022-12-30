У КМВА повідомили про нічну атаку дронів на Київ та роботу ППО

Киян просять лишатись у безпечних місцях до відбою

Російські агресори вночі здійснили нову атаку ударними безпілотниками на столицю України.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

Також нову атаку на Київщину підтвердив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Нагадаємо, раніше вночі, 30 грудня у Черкасах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що ввечері 29 грудня російські агресори вдалися до нової атаки безпілотниками на Дніпропетровщині.

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