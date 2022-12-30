У розвідці анонсували хороші новини щодо звільнення українських полонених

Наразі триває серйозна взаємодія і планова робота і по звільненню українських військових

В українській розвідці повідомили, що продовжують роботу над звільненням українських військових з російського полону та анонсували позитивні новини.

Про це в етері телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Він розповів, що 29 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.

"Триває серйозна взаємодія і планова робота і по звільненню майбутньому, і по супроводу і захисту прав наших полонених", - сказав Юсов.

Також представник розвідки розповів, що у зустрічі брав участь голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Багато цікавих новин ми вже найближчим часом побачимо і в цій сфері також", - додав розвідник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час обміну полоненими РФ ділить своїх людей на "сорти".

Крім того, ми раніше інформували, що РФ стала частіше проводити обміни військовополоненими, щоб угамувати хвилю невдоволення в інформаційному просторі.

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