Під час обміну полоненими РФ ділить своїх людей на "сорти" – українська розвідка

Перші в антирейтингу – примусово мобілізовані з окупованих територій, яких російська сторона подає на обмін в останню чергу.

Під час обміну полоненими представники Росії ділять своїх людей на "сорти".

Про це розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, перші в антирейтингу – примусово мобілізовані з окупованих територій.

"А всі решта – починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для окупантів, то менше до неї інтересу", – зазначив Юсов.

Представник розвідки певен, що такі дії путінського режиму свідчать про його "фашистську сутність".

Раніше в американському Інституті вивчення війни зауважили, що РФ частіше проводить обміни військовополоненими.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 14 грудня. Тоді Україна повернула з полону ще 64 військовослужбовців ЗСУ, серед яких громадянин США. Також повернули тіла 4 наших загиблих.

Крім військовий, росіяни масово беруть у полон цивільних українців. Експерти розповіли, що з ними роблять окупанти.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна звільнила з полону понад тисячу осіб.

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