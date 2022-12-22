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Росіяни вигадали новий вид психологічних тортур для українських полонених

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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1879
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Росіяни вигадали новий вид психологічних тортур для українських полонених

Ілюстративне фото

Російські окупанти вигадали новий психологічний терор для українців у полоні.

Росіяни влаштовують полоненим українцям фейкові обміни, а потім брешуть, що це нібито українська сторона відмовилась забирати своїх людей.

Про ціе повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти.

"Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін!" - підкреслив Лубінець.

Омбудсмен додав, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні.

"Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону", — розповів Лубінець.

Нагадаємо, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста днями потрапили на місця утримання українських полонених на території Росії. Детальніше — в ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
1879
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