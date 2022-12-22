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Россияне придумали новый вид психологических пыток для украинских пленных

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1396
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Россияне придумали новый вид психологических пыток для украинских пленных

Иллюстративное фото

Российские оккупанты придумали новый психологический террор для украинцев в плену.

Россияне устраивают пленным украинцам фейковые обмены, а затем врут, что это якобы украинская сторона отказалась забирать своих людей.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, украинских пленников порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять.

"Мы рассматриваем это как разновидность пыток. Отмечаем, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен!" – подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен добавил, что Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с нашими пленными на международном уровне.

"Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена", — рассказал Лубинец.

Напомним, представители Международного Комитета Красного Креста на днях попали на места содержания украинских пленников на территории России. Детальнее — в ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
1396
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