Франция предоставит оружие и системы ПВО Украине

Помощь Франции Украине будет продолжаться. Министр Вооруженных Сил Себастьен Лекорню подтвердил, что Франция будет поставлять Украине комплексы по защите земли и неба от ударов РФ.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.

"Был рад принять своего французского коллегу и замечательного друга Себастьяна Лекорню в Киеве. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией сильной поддержки. Будут продолжены поставки оружия и боеприпасов для ВСУ, в том числе замечательные французские системы для защиты наших земли и неба", – написал Резников в Twitter.

Был приятный для нас мой colleague & Great friend @SebLecornu в Киеве. Этот сайт не является только действием браузера;

Weapons&ammo supplies for #UAarmy will be continued,including great -made systems for protection of our land and skies

pic.twitter.com/7ivUqTLzdR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2022

Зеленский в свою очередь также сообщил о встрече с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорне.

"Рассказал о ситуации в сфере безопасности на фронте и оборонных потребностях Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", — написал президент.

"Благодарю Францию за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей сил обороны", — добавил Зеленский.

Напомним, что министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев 28 декабря.

Ранее Франция передала Украине системы ПВО Crotale. Также в дальнейшем страна передаст новые САУ Caesar.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО.

Читайте также: