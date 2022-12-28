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Франция предоставит оружие и системы ПВО Украине

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Франция предоставит оружие и системы ПВО Украине

Фото: Associated Press

Франция будет поставлять Украине оружие и боеприпасы.

Помощь Франции Украине будет продолжаться. Министр Вооруженных Сил Себастьен Лекорню подтвердил, что Франция будет поставлять Украине комплексы по защите земли и неба от ударов РФ.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.

"Был рад принять своего французского коллегу и замечательного друга Себастьяна Лекорню в Киеве. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией сильной поддержки. Будут продолжены поставки оружия и боеприпасов для ВСУ, в том числе замечательные французские системы для защиты наших земли и неба", – написал Резников в Twitter.

Зеленский в свою очередь также сообщил о встрече с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорне.

"Рассказал о ситуации в сфере безопасности на фронте и оборонных потребностях Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", — написал президент.



"Благодарю Францию за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей сил обороны", — добавил Зеленский.

Напомним, что министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев 28 декабря.

Ранее Франция передала Украине системы ПВО Crotale. Также в дальнейшем страна передаст новые САУ Caesar.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
3758
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