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Министр Минобороны Франции посетит Киев – СМИ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Министр Минобороны Франции посетит Киев – СМИ

Фото: Associated Press

Цель его приезда – заверить Киев в поддержке со стороны Парижа.

В среду, 28 декабря, в Киев планирует прибыть с визитом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. В частности, он встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом пишут французские издания BFMTV и Le Figaro.

СМИ отмечают, что Лекорню преследует цель «продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с начала войны 24 февраля» и почтить память погибших. В частности, речь идет о памятнике героям в Киеве и

К слову, приезд Лекорня состоится через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поставки Украине нового оружия, в частности, ЗРК Crotale. Французский лидер уверял, что продолжит предоставление вооружения в начале 2023-го.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее. Мол, вступление Кремль при любых обстоятельствах будет рассматриваться как конфронтация.

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Дата публикации
Просмотры
880
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