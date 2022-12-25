Министр Минобороны Франции посетит Киев – СМИ

Цель его приезда – заверить Киев в поддержке со стороны Парижа.

В среду, 28 декабря, в Киев планирует прибыть с визитом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. В частности, он встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом пишут французские издания BFMTV и Le Figaro.