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Міністр Міноборони Франції відвідає Київ - ЗМІ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Міністр Міноборони Франції відвідає Київ - ЗМІ

Фото: Associated Press

Мета його приїзду - запевнити Київ у підтримці з боку Парижа.

У середу, 28 грудня, до Київа планує прибути з візитом міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. Зокрема, він зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це пишуть французькі видання BFMTV та Le Figaro.

ЗМІ зазначають, що Лекорню має на меті «продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції від початку війни 24 лютого» та вшанувати пам’ять загиблих. Зокрема, йдеться про пам’ятник героям у Києві та

До слова, приїзд Лекорню відбудеться за кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон підтвердив постачання Україні нової зброї, зокрема ЗРК Crotale. Французький лідер запевняв, що продовжить надання озброєння на початку 2023-го.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вважає малоймовірним вступ України до НАТО як варіант безпекових гарантій для неї. Мовляв, вступ Кремль за будь-яких обставин розглядатиме як конфронтацію.

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Дата публікації
Перегляди
245
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