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Франція надасть зброю та системи ППО Україні

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Франція надасть зброю та системи ППО Україні

Фото: Associated Press

Франція постачатиме Україні зброю та боєприпаси.

Допомога Франції Україні триватиме. Міністр Збройних Сил Себастьєн Лекорню підтвердив, що Франція постачатиме Україні комплекси для захисту землі та неба від ударів РФ.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.

"Був радий прийняти свого французького колегу та чудового друга Себастьяна Лекорню в Києві. Цей візит є не тільки актом хоробрості, а й демонстрацією сильної підтримки. Будуть продовжені поставки зброї та боєприпасів для ЗСУ, зокрема й чудові французькі системи для захисту наших землі та неба", - написав Резніков у Twitter.

Зеленський своєю чергою також повідомив про зустріч із міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню.

"Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - написав президент.


 
"Дякую Франції за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей сил оборони", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув до Києва 28 грудня.

Раніше Франція передала Україні системи ППО Crotale. Також надалі країна передасть нові САУ Caesar.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вважає малоймовірним вступ України до НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
1383
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