Франція надасть зброю та системи ППО Україні

Допомога Франції Україні триватиме. Міністр Збройних Сил Себастьєн Лекорню підтвердив, що Франція постачатиме Україні комплекси для захисту землі та неба від ударів РФ.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.

"Був радий прийняти свого французького колегу та чудового друга Себастьяна Лекорню в Києві. Цей візит є не тільки актом хоробрості, а й демонстрацією сильної підтримки. Будуть продовжені поставки зброї та боєприпасів для ЗСУ, зокрема й чудові французькі системи для захисту наших землі та неба", - написав Резніков у Twitter.

Was glad to host my colleague & great friend @SebLecornu in Kyiv. This visit is not only an act of bravery;it also demonstrates strong support

Weapons&ammo supplies for #UAarmy will be continued,including great -made systems for the protection of our land and skies

pic.twitter.com/7ivUqTLzdR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2022

Зеленський своєю чергою також повідомив про зустріч із міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню.

"Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - написав президент.

"Дякую Франції за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей сил оборони", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув до Києва 28 грудня.

Раніше Франція передала Україні системи ППО Crotale. Також надалі країна передасть нові САУ Caesar.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вважає малоймовірним вступ України до НАТО.

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