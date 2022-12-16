Смертельна пожежа у Франції: в полум'ї загинули 10 людей

У місті Во-ан-Велен, неподалік французького міста Ліон, у житловому будинку спалахнула пожежа. Як результат, 10 людей осіб загинули, зокрема п'ятеро дітей.

Про це пише видання New York Post.

Пожежа сталася рано вранці в п'ятницю в семиповерховому житловому будинку. Місцева влада регіону заявила, що причина пожежі наразі невідома. Крім загиблих, відомо про 4 постраждалих у важкому стані та 10 осіб з незначними травмами.

На місці події працювали 165 пожежників та 70 одиниць техніки.

Фото: Associated Press

Сусіди, яких цитують місцеві ЗМІ, розповідають, що жінка кинула свою дитину в натовп, її вдалося зловити. Потім вона вистрибнула з вікна, але не вижила.

Нагадаємо, в Китаї спалахнула пожежа на підприємстві, що спеціалізується на торгівлі хімікатами та іншими промисловими товарами в центральному Китаї. Внаслідок займання загинули 38 людей.

Біля Лондонського мосту сталася пожежа

Читайте також: