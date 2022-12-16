Смертельна пожежа у Франції: в полум'ї загинули 10 людей

Серед жертв - п'ятеро дітей.
У місті Во-ан-Велен, неподалік французького міста Ліон, у житловому будинку спалахнула пожежа. Як результат, 10 людей осіб загинули, зокрема п'ятеро дітей.
Про це пише видання New York Post.
Пожежа сталася рано вранці в п'ятницю в семиповерховому житловому будинку. Місцева влада регіону заявила, що причина пожежі наразі невідома. Крім загиблих, відомо про 4 постраждалих у важкому стані та 10 осіб з незначними травмами.
На місці події працювали 165 пожежників та 70 одиниць техніки.
Сусіди, яких цитують місцеві ЗМІ, розповідають, що жінка кинула свою дитину в натовп, її вдалося зловити. Потім вона вистрибнула з вікна, але не вижила.
Нагадаємо, в Китаї спалахнула пожежа на підприємстві, що спеціалізується на торгівлі хімікатами та іншими промисловими товарами в центральному Китаї. Внаслідок займання загинули 38 людей.
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