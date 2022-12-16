Влад Яма показав, як 7-річчя сина відсвяткував у США

Український хореограф Влад Яма розповів про свято у його родині.

Так, 15 грудня день народження відсвяткував син танцівника Леон. З цієї нагоди Яма разом з дружиною Ліліаною влаштували хлопчику сюрприз. Вони привели Леона до одного з місцевих закладів, де на хлопчика чекали друзі та яскравий торт зі свічками:

"Синку, я чітко пам'ятаю твій перший крик… А сьогодні тобі вже 7… Навіть не віриться… Я здогадуюсь, чого ти забажав, а значить так і буде… Леон, ми з мамою любимо тебе!" – адресував сину теплі вітальні слова зірковий батько в Instagram.

Син Влада Ями з мамою / Фото: instagram.com/vladyama_official

Син Влада Ями Леон / Фото: instagram.com/vladyama_official

Син Влада Ями / Фото: instagram.com/vladyama_official

Своєю чергою, шанувальники хореографа долучилися до привітань: "Вітання синочку. Добре, коли є можливість забрати дітей з війни... Щоб вони не чули цих тривог та вибухів і насолоджувались життям", "вітаю вас! Чудовий син! Хай росте здоровим і мудрим! Бажаю миру і спокою у нашій рідній Україні!".

Нагадаємо, щойно в Україні почалася повномасштабна війна РФ проти України Влад Яма разом з дружиною та сином виїхав до Америки. В США син подружжя пішов до першого класу. Нещодавно обраниця Влада Ліліана показувала навчальний заклад в США, де гризтиме граніт науки їхній син.

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