Влад Яма показал, как 7-летие сына отпраздновал в США

Украинский хореограф Влад Яма рассказал о празднике в его семье.

Так, 15 декабря день рождения отметил сын танцора Леон. По этому случаю Яма вместе с женой Лилианой устроили мальчику сюрприз. Они привели Леона в одно из местных заведений, где мальчика ждали друзья и яркий торт со свечами:

"Сынок, я четко помню твой первый крик... А сегодня тебе уже 7... Даже не верится... Я догадываюсь, чего ты захотел, а значит, так и будет... Леон, мы с мамой любим тебя!" – адресовал сыну теплые поздравительные слова звездный отец в Instagram.

Сын Влада Ямы с мамой / Фото: instagram.com/vladyama_official

Сын Влада Ямы Леон / Фото: instagram.com/vladyama_official

Сын Влада Ямы / Фото: instagram.com/vladyama_official

В свою очередь, поклонники хореографа приобщились к поздравлениям: "Поздравление сыну. Хорошо, когда есть возможность забрать детей с войны... Чтобы они не слышали этих тревог и взрывов и наслаждались жизнью", "поздравляю вас! Великолепный сын! Пусть растет здоровым и мудрым", "желаю мира и покоя в нашей родной Украине!".

Напомним, как только в Украине началась полномасштабная война РФ против Украины Влад Яма вместе с женой и сыном уехал в Америку. В США сын супругов пошел в первый класс. Недавно избранница Влада Лилиана показывала учебное заведение в США, где будет грызть гранит науки их сын.

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