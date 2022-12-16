Ракетний удар: в "Укренерго" оголосили надзвичайну ситуацію

Внаслідок масованого ворожого ракетного удару електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Про це повідомили "Укренерго".

"Відповідно до Правил ринку повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду від 09:00 16.12.2022 року", — йдеться в повідомленні.

Ракетна атака 16 грудня

Сьогодні, 16 грудня, РФ запустила близько 60 ракет по Україні. Вранці на аеродромі "Енгельс-2" спостерігалася активність російської стратегічної авіації. Через ракетні удари по енергетичним об’єктах в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

Внаслідок нових ракетних ударів Харків повністю знеструмлений. У Києві запроваджуються екстрені відключення світла та спостерігаються проблеми з подачею води, а Кременчук залишився без опалення. В інших регіонах країни є також "прильоти" та проблеми з електрикою.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що були пошкоджені енергооб‘єкти на сході та півдні країни.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Можливо падіння обсягів генерації", – написав він в Facebook.

Складно, але контрольовано: "Укренерго" розповіли про ситуація з енергетикою

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