У Білому домі думають про передачу Україні бойових машин Bradley

Остаточне рішення керівництвом США поки не прийняте

У США розглядають можливість передачі Україні бойових машин Bradley в межах чергового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

У Білому домі повідомили, що Вашингтон постійно контактує з Києвом щодо забезпечення військовою допомогою, яка необхідна для захисту від російських агресорів.

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Разом з тим джерела повідомляють, що наразі нема конкретних деталей по цьому питанню.

Разом з тим співрозмовник заявив, що бойові машини Bradley допоможуть Збройним силам України забезпечити "збільшення наземних бойових можливостей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 фінансовий рік, який містить пакет допомоги для України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Адміністрації президента США Джо Байдена досі не вирішили, як саме перемогти Путіна.

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