"Путин давно уже переплюнул Гитлера": эксперт рассказал об абсурдных шагах России в войне

Михаил Самусь убежден, что вторжением в Украину 24 февраля Россия поставила себя на грани бездны, к которой очень активно идет.

Президент России Владимир Путин уже давно переплюнул немецкого фюрера Адольфа Гитлера с точки зрения абсурдности ведения боевых действий в войне.

Такое мнение военный эксперт, директор по международным вопросам Центра армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь выразил в эфире телемарафона "Единые новости".

Эксперт прокомментировал тезис ведущей о том, что действия Путина напоминают абсурдные поступки Гитлера в последний период Второй мировой войны.

Также читайте Буданов назвал режим Путина посмешищем и анонсировал трансформацию России

"Путин давно уже переплюнул Гитлера с точки зрения абсурдности. Перед 24 февраля прошлого года и российские аналитики, и западные, и украинские постоянно отмечали – если будет широкомасштабное наступление, к чему, очевидно, готовится Россия, это будет немедленная катастрофа. Сначала – катастрофа военная, которая перерастет в катастрофу РФ, Российской империи как таковой. Но Путин вместо этого послушал какие-то другие свои идеи, гипотезы его окружения, не послушал всех остальных 99% аналитиков и сделал этот свой главный абсурдный шаг", – рассказал Самусь.

Он отметил, что аннексия Крыма тоже была абсурдным шагом со стороны РФ.

"В принципе, и оккупация Крыма так же была абсурдным шагом, потому что это был очевидный шаг к катастрофе. Все зависело только от периода времени, в течение которого эта катастрофа будет идти. И вот 24 февраля – это такой окончательный шаг, который поставил Россию на границе бездны, к которой они очень активно идут", – объяснил эксперт.

Он также прокомментировал последние абсурдные наступления российских войск в Украине.

"А то, что они (россияне – ред.) вот эти маленькие шажки делают – иррациональные, идиотские, абсурдные – это очевидно. И я думаю, что россияне в этом плане давно переплюнули фашистскую Германию и гитлеровский режим", – резюмировал Самусь.

Напомним, в конце декабря 2022 года вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс высказал мнение, что Путин находится в том же положении, что и Гитлер в 1943 году – когда уже проиграл войну, но она казалась еще далекой до завершения.

Заметим, по данным украинской разведки, стратегические цели Путина в войне против Украины не изменились – это уничтожение украинского народа и государственности. Что касается военных целей, то в 2023 году РФ будет пытаться полностью захватить всю Луганщину, Донетчину и удержать сухопутный коридор в Крым.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.