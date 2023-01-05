Бахмут знищено на понад 60 відсотків - Кириленко

Українські захисники мужньо обороняють місто.
Внаслідок бойових дій Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", - пише "Інтерфакс-Україна".
"Наші захисники мужньо захищають Бахмут і не дають ворогові просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків зруйноване", - сказав Кириленко.
Ситуація у Бахмуті
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку. Він відзначив спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогу численних втрат і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута.
Головний розвідник України Кирило Буданов раніше розповів, що місто перестало існувати.
А тим часом Росії через Бахмут потрібна перерва.
Читайте також: