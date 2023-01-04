Правда про Бахмут від Буданова: "Місто перестало існувати"

Головний розвідник України Кирило Буданов, який нещодавно відвідав Бахмут Донецької області, поділився враженнями. За його словами, місто перестало існувати.

Про це Кирило Буданов повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я багато разів бував у Бахмуті раніше. Те, що мене насправді вразило, це те, що місто перестало існувати. Я слабо вірю, що воно підлягає відновленню як місто. Що з ним робити далі?.. Це тотальна перебудова буде.

Водночас Кирило Буданов наголосив, що взяти Бахмут росіянам не вдасться.

Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій, зокрема, на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ворог намагається покращити тактичне положення також на Куп’янському напрямках.

Раніше повідомляли, що окупанти наступають біля Бахмута, ЗСУ уразили позиції ворога на Запоріжжі.

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