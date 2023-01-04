Правда о Бахмуте от Буданова: "Город перестал существовать"

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов, недавно посетивший Бахмут Донецкой области, поделился впечатлениями. По его словам, город перестал существовать.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".

"Я много раз бывал в Бахмуте раньше. То, что меня действительно поразило, это то, что город перестал существовать. Я слабо верю, что он подлежит восстановлению как город. Что с ним делать дальше?.. Это тотальная перестройка будет.

В то же время Кирилл Буданов подчеркнул, что взять Бахмут россиянам не удастся.

Напомним, согласно информации Генштаба ВСУ, кафиры сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях, враг пытается улучшить тактическое положение также на Купянском направлениях.

Ранее сообщалось, что кафиры наступают возле Бахмута, ВСУ поразили позиции врага в Запорожье.

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