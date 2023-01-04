Правда о Бахмуте от Буданова: "Город перестал существовать"

По словам Кирилла Буданова, взять Бахмут россиянам не удастся.
Главный разведчик Украины Кирилл Буданов, недавно посетивший Бахмут Донецкой области, поделился впечатлениями. По его словам, город перестал существовать.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".
"Я много раз бывал в Бахмуте раньше. То, что меня действительно поразило, это то, что город перестал существовать. Я слабо верю, что он подлежит восстановлению как город. Что с ним делать дальше?.. Это тотальная перестройка будет.
В то же время Кирилл Буданов подчеркнул, что взять Бахмут россиянам не удастся.
Напомним, согласно информации Генштаба ВСУ, кафиры сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях, враг пытается улучшить тактическое положение также на Купянском направлениях.
Ранее сообщалось, что кафиры наступают возле Бахмута, ВСУ поразили позиции врага в Запорожье.
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