Коли у Росії закінчаться іранські дрони: відповідь аналітиків

Росія, очевидно, вичерпала значний запас ракет.
Російські окупанти все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у війні проти України та, ймовірно, значно виснажили свій поточний запас цих дронів.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російські сили збільшили темпи атак дронами на українську критичну інфраструктуру за останній місяць.
Повідомляється, що дрони надходять до РФ із Ірану партіями - по 200 і 300 одиниць. Російський контракт з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників. Але коли РФ отримає чергову партію безпілотників іранського виробництва, наразі невідомо.
"Російські війська, ймовірно, стали залежати від використання безпілотників іранського виробництва, оскільки вони є дешевою альтернативою високоточним ракетам, запаси яких російські військові, ймовірно, значно вичерпали", – вважають експерти.
Аналітики вважають, що Росія буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб забезпечити більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні.
Раніше представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що станом на 4 січня Росія має у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадзе, якими вона атакує Україну.
За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, російські війська запускають іранські дрони-камікадзе Shahed в темну пору вздовж річки Дніпро, щоб їх було важче виявити радіолокаційно.
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