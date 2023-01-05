Коли у Росії закінчаться іранські дрони: відповідь аналітиків

Російські окупанти все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у війні проти України та, ймовірно, значно виснажили свій поточний запас цих дронів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські сили збільшили темпи атак дронами на українську критичну інфраструктуру за останній місяць.

Повідомляється, що дрони надходять до РФ із Ірану партіями - по 200 і 300 одиниць. Російський контракт з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників. Але коли РФ отримає чергову партію безпілотників іранського виробництва, наразі невідомо.

"Російські війська, ймовірно, стали залежати від використання безпілотників іранського виробництва, оскільки вони є дешевою альтернативою високоточним ракетам, запаси яких російські військові, ймовірно, значно вичерпали", – вважають експерти.

Аналітики вважають, що Росія буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб забезпечити більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні.

Раніше представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що станом на 4 січня Росія має у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадзе, якими вона атакує Україну.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, російські війська запускають іранські дрони-камікадзе Shahed в темну пору вздовж річки Дніпро, щоб їх було важче виявити радіолокаційно.

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