Под Харьковом восстановить амбулаторию: пациенты в очередях делятся страшными историями оккупации

По данным Минздрава, на Харьковщине оккупанты повредили почти две сотни медучреждений и еще 19 – разрушили до основания

Под Харьковом отстроили амбулаторию, изуродованную российскими снарядами. Ежедневно на прием записываются десятки пациентов — пережившие оккупацию и массированные вражеские обстрелы. Среди людей участились случаи ранних инфарктов и сердечных заболеваний, говорится в ТСН.

В разбитом селе под Харьковом, пережившем и оккупацию, и обстрелы рашистов, орки хозяйничали более месяца, за это время превратили населенный пункт в руины. На въезде до сих пор лежит башня от российского танка, однако на соседней улице кипит жизнь. Здесь открыли обновленную амбулаторию, поэтому пациенты с простудой, сердечными приступами и повышенным давлением — ждут приема.

Пока сидят в очереди, делятся воспоминаниями о последних десяти месяцах жизни. Рассказывают, село беспощадно бомбили, так что чтобы выжить, прятались в подвалах. Но самое страшное было, говорят, когда здесь были русские. “Там изнасиловали мою дочь в школе. Она сейчас в Польше. Он пришел туда и принялся стрелять, чтобы мы стали на колени и выбрал ее. Ее всю ночь не было. Утром привел с порезанной щекой и отрезными волосами», – рассказывает женщина.

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Из-за ужасов оккупации у селян возникли новые и обострились старые болезни. О лечении тогда никто и не думал — снаряды россиян уничтожили единственное медучреждение еще в феврале. От прямого попадания обрушилась крыша, разрушило стену, вынесло все окна. “Здесь не было потолка. Здесь была прямо прострелена крыша. Ну, то есть весь потолок лежал внизу”, — рассказывают люди.

Оставшиеся врачи перевязывали раненых в подвалах и рискуя жизнью вывозили тяжелобольных в зону, где их могли забрать скорые. “У нас не было ни полевого госпиталя. Этого ничего не было. То есть мы сами с сумочками с какими-то перевязочными. Была возможность – выбегал. Бегал в соседний дом. Не было – привозили к нам”, – рассказывает медсестра Жанна.

“Ну, а как, если люди истекают кровью? Если у людей раны... Их надо спасать. А если женщина рожает? Ну как ее оставлять? А все в подвалах, все в погребах, иначе же никак. Ехали по вызову, а на нас танк ехал. В кювет прыгнули, а он проехал, да и фиуу”, — вспоминает семейный врач Татьяна Панская.

В легковом автомобиле за раз могли вывезти только двоих раненых. Врачи умоляли оккупантов о коридоре без обстрелов, но те не согласились. “Как лотерея. Проедете – проедете. Не было того, что они перестали стрелять. Снаряды как летали, так и продолжали летать”, — говорит врач.

Восстановить эту амбулаторию удалось уже после контрнаступления вооруженных сил. Ее восстановили денежными средствами иностранных благотворителей. “Очень хотели сделать все до холодов, чтобы больница могла функционировать. Мы вставили окна, мы перестроили крышу, мы ремонтировали стены. Мы ремонтировали многие кабинеты, в которых было разрушено почти все. Россиянам нас не сломить. Мы уже сегодня все делаем”, — говорит директор ОО “Пациенты Украины” Мария Гришина.

После оккупации у пациентов массовые жалобы на тревожность, бессонницу и боли в сердце. Врачи говорят, немедленная помощь нужна едва ли не каждому. “Участились случаи инфарктов миокарда, инсультов. Проблемы начались уже после того, как люди вернулись после оккупации”, – говорят врачи.

По данным Минздрава, на Харьковщине оккупанты повредили почти две сотни медучреждений и еще 19 – разрушили до основания, без возможности дальнейшего восстановления, их нужно строить снова.

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