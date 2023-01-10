У Пентагоні оцінили загрозу вступу Білорусі у війну

У Міноборони США наразі не бачать ознак що Білорусь готується вступити у війну.
В американському Міністерстві оборони не бачать ознак того, що Білорусь планує вступити у війну агресорки Росії проти України.
Про це заявив представник Пентагону, повідомили на офіційному сайті відомства.
"Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт", - сказав він.
Зазначається, що йдеться лише про подовження навчань між білорусами і росіянами. "Це все", - додав представник Пентагону.
Нагадаємо, у ДПСУ повідомляють, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається досить напруженою, але контрольованою українськими силами. Наразі переміщення ворожої техніки чи польоти важкої авіації поблизу українського кордону поки не фіксуються.
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