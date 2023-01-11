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БМП Bradley для ВСУ: в Пентагоне озвучили сроки передачи Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1944
Время на прочтение
1 мин
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БМП Bradley для ВСУ: в Пентагоне озвучили сроки передачи Украине

Фото: commons.wikimedia.org

Обучение украинских военных на Bradley будет проходить в Германии на базе общевоенной подготовки.

Вооруженные Силы Украины могут получить боевые машины пехоты Bradley в течение следующих нескольких недель.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.

"... Несколько недель. Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", — подчеркнул Райдер. 

Он рассказал, что обучение украинских военных по использованию Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.

Передача БМП Bradley

6 января Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд, в который вошли, в частности, 50 бронированных машин пехоты Bradley, противотанковые ракеты, боеприпасы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и другое оружие и боеприпасы.

Обучение украинских военных по использованию новой американской техники, в том числе и бронированных машин пехоты Bradley, начнется в конце января.

Военный эксперт Олег Жданов высоко оценил огневую мощь американских боевых машин пехоты Bradley и сказал, что они выполняют как функцию бронированного прикрытия для пехоты, так и функцию огневой поддержки.

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