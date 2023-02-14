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"Новая почта" возобновила работу сервисов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
376
Время на прочтение
1 мин
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"Новая почта" возобновила работу сервисов

Как отследить посылку Новой почты

Мобильное приложение уже работает, поэтому можно пользоваться почтаматами.

"Новая почта" возобновила работу своих сервисов вечером 14 февраля после масштабного сбоя, на который жаловались пользователи.

Об этом проинформировали на Facebook-странице "Новой почты".

"Фух, уже работаем. Так что если ты не успел забрать свою посылку, отделения будут работать на час дольше", – говорится в заявлении.

В сообщении уточнили, что мобильное приложение уже работает, так что можно пользоваться почтоматами, как всегда.

Напомним, 14 февраля в системе "Новой почты" произошел сбой, во время которого пользователи сообщали, что не могут ни получить, ни отправить посылку. Не работало и соответствующее мобильное приложение.

Напомним, что "Укрпочта" разрешила получать отправление без документов – с помощью SMS-сообщения. Обязательное условие – указанный номер телефона получателя.

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Дата публикации
Просмотры
376
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