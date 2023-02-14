Жданов рассказал, когда прекратятся обстрелы Херсона

Эксперт провел параллели с Харьковом, практически круглосуточно находившимся под вражескими обстрелами.
Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, прекратятся ли до лета обстрелы Херсона, которые ежедневно совершают российские оккупанты.
Об этом Жданов сказал в эфире своего видеоблога.
Он отметил, что вражеские обстрелы прекратятся только тогда, когда ВСУ отодвинут захватчиков на левом берегу Днепра на достаточное расстояние, чтобы туда не доставало оружие оккупантов.
"К сожалению, нельзя утверждать, закончатся или не закончатся (обстрелы Херсона к лету – ред.). Я точно скажу, что обстрелы Херсона закончатся тогда, когда Вооруженные силы Украины отодвинут российские оккупационные войска от левого берега реки Днепр на достаточное расстояние", – рассказал военный эксперт.
В этом контексте он привел пример с обстрелами Харькова.
"Пока российские войска стояли в непосредственной близости от города и российская артиллерия доставала до Харькова, она а била из всех стволов по городу Харькову. Там эти обстрелы были практически круглосуточно и из всех видов артиллерии. Затем мы отодвинули немного россиян – ствольная артиллерия перестала работать, начала работать реактивна. Затем отодвинули россиян. Сейчас Харьков обстреливается только ракетным вооружением, но он обстреливается", – описал ситуацию Жданов.
"Поэтому точно скажу, что только тогда, когда Вооруженные силы пойдут в контрнаступление, тогда у вас есть шанс, что обстрелы прекратятся. До тех пор, к сожалению, город будет подвергаться обстрелам", — резюмировал эксперт.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ на вечер 14 февраля, россияне устроили более 25 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые.
По данным Херсонской ОВА, оккупанты обстреляли уже во второй раз за день медучреждение – станцию скорой медицинской помощи в Бериславе, где ранили водителя.
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