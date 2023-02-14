Жданов рассказал, когда прекратятся обстрелы Херсона

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, прекратятся ли до лета обстрелы Херсона, которые ежедневно совершают российские оккупанты.

Об этом Жданов сказал в эфире своего видеоблога.

Он отметил, что вражеские обстрелы прекратятся только тогда, когда ВСУ отодвинут захватчиков на левом берегу Днепра на достаточное расстояние, чтобы туда не доставало оружие оккупантов.

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"К сожалению, нельзя утверждать, закончатся или не закончатся (обстрелы Херсона к лету – ред.). Я точно скажу, что обстрелы Херсона закончатся тогда, когда Вооруженные силы Украины отодвинут российские оккупационные войска от левого берега реки Днепр на достаточное расстояние", – рассказал военный эксперт.

В этом контексте он привел пример с обстрелами Харькова.

"Пока российские войска стояли в непосредственной близости от города и российская артиллерия доставала до Харькова, она а била из всех стволов по городу Харькову. Там эти обстрелы были практически круглосуточно и из всех видов артиллерии. Затем мы отодвинули немного россиян – ствольная артиллерия перестала работать, начала работать реактивна. Затем отодвинули россиян. Сейчас Харьков обстреливается только ракетным вооружением, но он обстреливается", – описал ситуацию Жданов.

"Поэтому точно скажу, что только тогда, когда Вооруженные силы пойдут в контрнаступление, тогда у вас есть шанс, что обстрелы прекратятся. До тех пор, к сожалению, город будет подвергаться обстрелам", — резюмировал эксперт.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на вечер 14 февраля, россияне устроили более 25 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые.

По данным Херсонской ОВА, оккупанты обстреляли уже во второй раз за день медучреждение – станцию скорой медицинской помощи в Бериславе, где ранили водителя.

ВСУ гонит врага от Херсона, но обстрелы города продолжаются издалека

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