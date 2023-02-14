Жданов розповів, коли припиняться обстріли Херсона

Експерт провів паралелі з Харковом, який практично цілодобово перебував під ворожими обстрілами.
Військовий експерт Олег Жданов прокоментував, чи припиняться до літа обстріли Херсона, які щодня здійснюють російські окупанти.
Про це Жданов сказав у ефірі свого відеоблогу.
Він зазначив, що ворожі обстріли припиняться лише тоді, коли ЗСУ відсунуть загарбників на лівому березі Дніпра на достатню відстань, аби туди не діставала зброя окупантів.
"На жаль, не можна стверджувати, закінчаться чи не закінчаться (обстріли Херсона до літа – ред.). Я точно скажу, що обстріли Херсона закінчаться тоді, коли Збройні сили України відсунуть російські окупаційні війська від лівого берега річки Дніпро на достатню відстань", – розповів військовий експерт.
У цьому контексті він навів приклад з обстрілами Харкова.
"Поки російські війська стояли в безпосередній близькості від міста і російська артилерія діставала до Харкова, вона била зі всіх стволів по місту Харкову. Там ці обстріли були практично цілодобово і зі всіх видів артилерії. Потім ми відсунули трохи росіян – ствольна артилерія припинила працювати, почала працювати реактивна. Потім відсунули росіян. Зараз Харків обстрілюється тільки ракетним озброєнням, але він обстрілюється", – описав ситуацію Жданов.
"Тому точно скажу, що лише тоді, коли Збройні сили підуть у контрнаступ, тоді у вас є шанс, що обстріли припиняться. Доти, на жаль, місто буде зазнавати обстрілів", – резюмував експерт.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на вечір 14 лютого, росіяни влаштували понад 25 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.
За даними Херсонської ОВА, окупанти обстріляли вже другий за день медзаклад – станцію швидкої медичної допомоги в Бериславі, де поранили водія.
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