Жданов розповів, коли припиняться обстріли Херсона

Експерт провів паралелі з Харковом, який практично цілодобово перебував під ворожими обстрілами.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував, чи припиняться до літа обстріли Херсона, які щодня здійснюють російські окупанти.

Про це Жданов сказав у ефірі свого відеоблогу.

Він зазначив, що ворожі обстріли припиняться лише тоді, коли ЗСУ відсунуть загарбників на лівому березі Дніпра на достатню відстань, аби туди не діставала зброя окупантів.

Також читайте У Новій Каховці партизани підірвали автівку з окупантами: є загиблі і поранені

"На жаль, не можна стверджувати, закінчаться чи не закінчаться (обстріли Херсона до літа – ред.). Я точно скажу, що обстріли Херсона закінчаться тоді, коли Збройні сили України відсунуть російські окупаційні війська від лівого берега річки Дніпро на достатню відстань", – розповів військовий експерт.

У цьому контексті він навів приклад з обстрілами Харкова.

"Поки російські війська стояли в безпосередній близькості від міста і російська артилерія діставала до Харкова, вона била зі всіх стволів по місту Харкову. Там ці обстріли були практично цілодобово і зі всіх видів артилерії. Потім ми відсунули трохи росіян – ствольна артилерія припинила працювати, почала працювати реактивна. Потім відсунули росіян. Зараз Харків обстрілюється тільки ракетним озброєнням, але він обстрілюється", – описав ситуацію Жданов.

"Тому точно скажу, що лише тоді, коли Збройні сили підуть у контрнаступ, тоді у вас є шанс, що обстріли припиняться. Доти, на жаль, місто буде зазнавати обстрілів", – резюмував експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на вечір 14 лютого, росіяни влаштували понад 25 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.

За даними Херсонської ОВА, окупанти обстріляли вже другий за день медзаклад – станцію швидкої медичної допомоги в Бериславі, де поранили водія.

ЗСУ жене ворога від Херсона, але обстріли міста тривають вже здаля

Читайте також: