У Росії помітили дивну активність літаків "судного дня" - Defense Express

Вдень 14 лютого у небо Росії здіймалися і кружляли спецлітаки, які перебувають у прямому підпорядкуванні Міноборони РФ. Військові експерти вважють, що, найімовірніше, цей політ був демонстрацією та залякуванням під "Рамштайн-9".

Про це повідомляє видання Defense Express .

Як вони відстежили, одразу чотири спеціальних літаки, з яких два належать до повітряних пунктів Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН (модифікація для збору інформації за програмою "Відкрите небо") та, як згодом виявилось, два Ту-154 злетіли з аеродрому "Чкаловський" у Москві у напрямі Архангельська, але повернули назад. Пізніше з'ясувалося, що у польоті брало участь п'ять бортів - вже перед посадкою у Москві транспондер увімкнув ще один Ту-154 (RA-85563).

Також автори статті припускають, що відбувся тренувальний політ спеціалізованого авіазагону, але його проведення було максимально демонстраційним, тому більше всього - він був "присвячений" партнерам України.

ФОТО: активність російської авіації 14 лютого (скрин)

Чому літаки називають бортами "судного дня"

За відкритою інформацією, Ту-214ПУ-СБУС є спеціальною модернізацією Ту-204, його призначення - бути повітряним командним пунктом. Тобто він містить у собі весь комплекс засобів для керування військами у небі, для чого машина оснащена потужними засобами зв'язку. Він відрізняється тим, що може працювати у режимі ретранслятора та забезпечувати стійкий зв'язок між різними командними пунктами у випадку "нештатних ситуацій", коли інші засоби зв'язку не працюють.

А Ту-214ОН (RF-64525) є фактично є повітряним комплексом розвідки, при цьому як оптичної, так й радіотехнічної. Щодо Ту-154 з реєстраційним номером RA-85843, то до 2020 році він перебував не у льотному стані протягом сім років.

Нагадаємо, за інформацією моніторингових груп, що російська та білоруська авіації почали імітувати зльоти винищувачів МіГ-31К під час зльотів літаків інших типів.

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